وفيات كورونا تتجاوز 500 ألف في أمريكا اللاتينية والكاريبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

باتت أمريكا اللاتينية والكاريبي، الثلاثاء، المنطقة الثانية بعد أوروبا التي تتجاوز فيها الوفيات جراء (كوفيد-19) عتبة النصف مليون.



ووفق تعداد لفرانس برس استند إلى إحصاءات رسمية، سجلت 500,800 وفيات على الأقل في دول المنطقة الـ29، أكثر من نصفهم في البرازيل (192 ألفا) والمكسيك (120 ألفا).

وتأتي هذه الحصيلة بعد 12 يوما من تجاوز أوروبا حاجز النصف مليون حالة وفاة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في العالم بسبب (كوفيد-19) إلى أكثر من 1,78 مليون، بينهم أكثر من 350 ألفا في الولايات المتحدة وكندا ونحو 217 ألفا في آسيا.

وأصاب بالفيروس نحو 82 مليون شخص في العالم، بينهم أكثر من 15 مليونا في منطقة أمريكا اللاتينية، وهي ثالث أكبر حصيلة إصابات بعد أوروبا (26 مليونا) والولايات المتحدة وكندا (20 مليونا).

وسجلت البرازيل أكبر عدد من الإصابات في أمريكا اللاتينية، حيث وصلت إلى 7,5 مليون.

وكانت أمريكا اللاتينية أول منطقة تتخطى فيها الوفيات عتبة الـ400 ألف.

والثلاثاء انضمت الأرجنتين إلى المكسيك وتشيلي وكوستاريكا لتصبح رابع دولة في أمريكا اللاتينية تطلق حملة تلقيح شاملة ضد فيروس كورونا المستجد، باستخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وبدأت الدول الثلاث الأخرى حملاتها الأسبوع الماضي بلقاح شركة "فايزر-بيونتيك".