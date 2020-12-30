مصر... المؤبد لـ5 متهمين في قضيتي "داعش النزهة" و"خلية الشرابية"

وأصدرت المحكمة قرارا بإدراج المتهمين على قوائم الشخصيات الإرهابية، لإدانتهما بحيازة مفرقعات والانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي واعتناق أفكاره، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

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وكانت النيابة العامة المصرية، قد نسبت للمتهمين، أنّهما في الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر/ كانون الثاني 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابي، وتولي قيادة بها، وانضم الثاني للجماعة، وحازا مواد مفرقعة.

وفي سياق متصل، عاقبت الدائرة "5 إرهاب"، اليوم الأربعاء، ثلاثة متهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمنطقة الشرابية، وحرق عربة بالقطار رقم 914، بالسجن المؤبد، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

وكانت تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم الأول، وضع النار عمدا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".

وأوضحت التحقيقات انضمام المتهمين الثاني والثالث لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.