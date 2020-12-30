10 مصابين و21 مفقودا في انهيار أرضي بمنطقة سكنية بالنرويج

© REUTERS / HO CAU / VNA وضرب الانهيار الأرضي منطقة سكنية في بلدية جيردروم التي تبعد نحو 30 كيلومترا شمالي العاصمة أوسلو. وأظهرت صور التقطت من المكان حفرة ضخمة ومبان مدمرة في قاعها. وكشفت لقطات تلفزيونية مبان أخرى تتهاوي على جرف الحفرة. وحلقت طائرات هليكوبتر فوق المنطقة وفي بعض الأحيان كانت تنزل مسؤولي خدمات الطوارئ نحو ركام منازل منهارة. وقالت الشرطة إنه تم إجلاء نحو 700 شخص من المنطقة حتى الآن. وفقا لوكالة "رويترز".

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