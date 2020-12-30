أفادت وكالة الأنباء "رويترز" بحدوث انفجار آخر داخل "قصر معاشيق" الذي دخلت إليه الحكومية اليمنية بعد استهداف مطار عدن لحظة وصول أعضاء الحكومة بطائرة مدينة قادمة من السعودية. وأشار موقع "عدن الغد" بحدوث انفجار عنيف في محيط قصر المعاشيق بمدينه عدن، وشوهدت عدد من الأطقم الطبية تتجه إلى بوابة القصر. يتبع...

كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجار آخر قرب قصر معاشيق الذي انتقلت إليه الحكومة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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