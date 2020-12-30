السفير البريطاني لدى اليمن يعلق على استهداف الحكومة اليمنية في مطار عدن

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وتابع: "أقدم التعازي لعائلات القتلى وأتمنى الشفاء للجرحى".

وكتب أرون، على "تويتر" اليوم الأربعاء: "أدين الهجوم الجبان على مطار عدن المتزامن مع وصول الحكومة الجديدة"، مضيفا: "كانت محاولة حقيرة لإحداث مذابح وفوضى وجلب المعاناة عندما اختار اليمنيون المضي قدما".

وفي وقت سابق من اليوم، هزت ثلاثة انفجارات صالة مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة إلى مدرج المطار، ما أسفر عن مقتل 10 وإصابة أكثر من 20 آخرين من المتواجدين قرب موقع الانفجارات، في حين جرى نقل رئيس الحكومة وأعضائها إلى قصر معاشيق الرئاسي في المدينة، وفقاً لما أفاد به مصدر في السلطة المحلية بعدن لوكالة "سبوتنيك".

وقال معين عبد الملك، رئيس مجلس الوزراء اليمني، إن حكومته سوف تمارس عملها رغم التحديات ولن تتراجع، مؤكدا أن "العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب على الدولة".

وأضاف "سنواصل عملنا حتى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة".

ووجه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الاتهام لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بتنفيذ الهجوم على مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، والذي خلف قتلى وجرحى.

وغرد الإرياني عبر "تويتر"، "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني"، بينما نفى وكيل وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ" بصنعاء نصر الدين عامر، أي علاقة بين الجهات الحاكمة في صنعاء وبين التفجيرات التي وقعت في مطار عدن وقت وصول الطائرة التي تقل الحكومة الجديدة والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح حتى الآن.