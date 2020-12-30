مصدر أمني يكشف لـ"سبوتنيك" أسماء المسؤولين المصابين في انفجارات مطار عدن 

وأضاف المصدر في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن من بين المصابين في الانفجارات غسان الزامكي وكيل محافظة عدن، ناجي المهري مدير سجن المنصورة، محمد الجنيدي سكرتير محافظ عدن، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي.

© Sputnik . STR

وتابع أن الانفجارات التي وقعت اليوم في مطار عدن تزامنا مع وصول الطائرة التي تقل الحكومة الجديدة كانت بثلاث صواريخ متوسطة المدى أطلقت من مناطق قريبة خارج المطار.

وأوضح المصدر "ما حدث اليوم هو استهداف مطار عدن الذي كان يتهيأ لاستقبال الحكومة بثلاثة صواريخ من خارج المطار، الصاروخ الأول استهدف بوابة صالة الاستقبال والثاني كان أمام منصة للصحفيين والثالث في مدرج المطار".

وأشار المصدر إلى أن "الصواريخ الثلاثة من النوع متوسط المدى أطلقت من مناطق قريبة من مطار عدن الذي يقع في قلب المدينة، ومن المرجح أن المعارضين لاتفاق الرياض هم من يقفون خلف العملية سواء في المناطق الجنوبية أو أنصار الله "الحوثيين"، وربما من يقف خلف العملية يريد أن يتحول الصراع إلى داخل جسد الشرعية".

وكان مصدر محلي قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، بأن انفجارا وقع داخل صالة مطار عدن تزامنا مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة، وأضاف أن "هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صالة استقبال مطار عدن".

وأكد أنه "لا توجد إصابات بين وزراء الحكومة اليمنية الجديدة جراء الانفجار الذي ضرب مطار عدن لحظة وصولهم".

ومن المقرر أن تعقد الحكومة أول اجتماع لها في عدن، لمناقشة برنامج وأولويات عملها.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وعودة رئيسها وأعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد لمباشرة مهامهم.