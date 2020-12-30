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وقال فرحان الفرطوسي، مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، لـ"رويترز" على هامش مراسم التوقيع في مقر وزارة النقل إن دايو ستتولى أيضا أعمال التجريف والحفر لإنشاء قناة ملاحية.
وقال الفرطوسي إن المرحلة الأولى ستسمح للميناء باستقبال ثلاثة ملايين حاوية، وإن جميع أعمال البناء من المقرر انتهاؤها في غضون أربع سنوات تقريبا.
وفي الوقت الحالي، يتعين على العراق الاعتماد بشكل أساسي على ميناء أم قصر في الجنوب لاستقبال السفن التي تنقل السلع الأولية، وهو الميناء الكائن في مقدمة ممر الخليج المائي الاستراتيجي.
وسيكون ميناء الفاو أكثر عمقا، وهو ما يسمح له باستقبال أكبر سفن الحاويات.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يوقع عقد ميناء الفاو بقيمة 2.625 مليار دولار مع شركة "دايو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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