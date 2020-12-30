أنور قرقاش: استهداف مطار عدن استهداف لاتفاق الرياض وما يحمله من آفاق للسلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، على استهداف مطار عدن باليمن قائلا إن استهداف مطار عدن استهداف لاتفاق الرياض وما يحمله من آفاق للسلام،
وأضاف أنور قرقاش، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، أن التحريض والتخريب والإرهاب سيفشل أمام مشروع السلام في اليمن.
كان مطار عدن الدولى قد شهد انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.
وقال شهود عيان، إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا سيكونوا على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ لسكاى نيوز عربية، إن الانفجار خلف قتلى وجرحى، دون إحصاء دقيق، إلا أن المشاهد التى تم نقلها على الهواء تؤكد وجود عدد كبير من الضحايا.
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