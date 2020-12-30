شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 901 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 901 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم /الأربعاء/ - أنه تم تسجيل 1547 حالة تعافي، حيث أن إجمالي المتعافين بلغ 536 ألفًا و348 حالة تعافي.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 594 ألفًا و442 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 12 ألفًا و808 وفيات.

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