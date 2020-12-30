شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف: توقعات بإصابة 10.4 مليون طفل بسوء التغذية فى اليمن ودول أفريقية عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عدد الأطفال الذين سيعانون من سوء التغذية الحاد عام 2021 بنحو 10.4 مليون طفل في جمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال نيجيريا ومنطقة وسط الساحل وجنوب السودان، واليمن، ما لم يتم التحرّك العاجل لتجنب تفاقم المعاناة.

وأعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء صحة ملايين الأطفال خلال العام المقبل، في تلك الدول والمناطق التي تعاني جميعها من أزمات إنسانية حادّة، في ظل سوء التغذية المتزايد وجائحة كـوفيد-19 المميتة، بالإضافة إلى مجاعة محدّقة بتلك الدول.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور: "بالنسبة للبلدان التي تعاني من عواقب النزاعات والكوارث وتغيّر المناخ، حوّلت جائحة كوفيد-19 أزمة التغذية إلى كارثة وشيكة. تكافح العائلات بالفعل لإطعام أطفالها وهم الآن على شفا المجاعة، لا يمكننا السماح بأن يكونوا الضحايا المنسيين لعام 2020".

بحسب اليونيسف، في جميع أنحاء اليمن، يعاني أكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم حوالي 358 الف طفل يعانون من سوء تغذية وخيم – وهو رقم مرشح للارتفاع، وفي 133 مقاطعة جنوبي اليمن، تضم 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة، تشير التحليلات الأخيرة إلى ارتفاع بنسبة 10% في عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بين يناير وأكتوبر، بين هؤلاء ارتفاع بنسبة أكثر من 15% - أي نحو 100,000 طفل – في الحالات التي تعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم. وتؤكد اليونيسف استمرار دراسة الوضع في شمال اليمن، لكن من المتوقع أن تظهر نتائج مثيرة للقلق هناك أيضا.

وفى جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيعاني عام 2021 ما يُقدّر بـ 3.3 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم مليون طفل على الأقل سيعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وشمال نيجيريا، من المتوقع أن يعاني أكثر من 800 الف طفل من سوء التغذية الحاد في عام 2021، بينهم نحو 300 الف طفل من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم وهم معرّضون لخطر الموت الوشيك.

في جنوب السودان، أشار تحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) إلى أنه من المتوقع أن يواجه 7.3 مليون شخص – 60% من عدد السكان – انعداما حادا وخيما في الأمن الغذائي في عام 2021. ويُقدّر عدد الأطفال الذين يُتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد بـ 1.4 مليون طفل في عام 2021، وهو الأعلى منذ عام 2013. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم من نحو 292,000 طفل هذا العام إلى أكثر من 313,000 طفل في عام 2021.

وفي دول وسط الساحل التي تضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، حيث تشتد النزاعات والنزوح وصدمات تغيّر المناخ، من المتوقع ألا يقدر 5.4 مليون شخص على تلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية خلال موسم العجاف المقبل. وقد ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي الحاد بنحو 167% في بوركينا فاسو، و34% في مالي و39% في النيجر.

وأعربت اليونيسف في البيان عن القلق الشديد من هذه الأرقام، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى انعدام الأمن المتواصل، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومحدودية الوصول للخدمات الأساسية للأطفال وأسرهم الضعيفة.

وحثّت المنظمة الفاعلين الإنسانيين في الميدان والمجتمع الدولي على دعم وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التغذية والصحة والماء والصرف الصحي للأطفال والعائلات.

يُذكر أن اليونيسف أطلقت مناشدتها لعام 2021 بقيمة مليار دولار لدعم برامجها التغذية المنقذة لحياة الأطفال في الدول المتأثرة بالأزمات الإنسانية.