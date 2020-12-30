شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اليمنية: 22 قتيلا وأكثر من 50 جريحا جراء تفجير المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اليمنية في عدن، سقوط 22 قتيلا وأكثر من 50 جريحا جراء تفجير المطار.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن هناك أنباء عن مقتل مسؤول أمني كبير في انفجار مطار عدن، حيث كشف المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن، عن أن 3 صواريخ استهدفت مطار عدن بعد هبوط طائرة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.

وتظهر الصور التى بثتها محطات تلفزة سقوط أحد الصواريخ بأرضية المطار، وذكر المجلس الانتقالي الجنوبي بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن المطار تعرض لقصف بصواريخ طويلة المدى.

وشهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.