تقارير إعلامية: ممثلة الصليب الأحمر من بين مصابى تفجير مطار عدن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إعلامية، أن ممثلة الصليب الأحمر فى اليمن من بين مصابى تفجير مطار عدن، الذى استهدف وفد الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم أرض المطار.
وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن هناك أنباء عن مقتل مسؤول أمنى كبير فى انفجار مطار عدن، حيث كشف المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن، عن أن 3 صواريخ استهدفت مطار عدن بعد هبوط طائرة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.
وتظهر الصور التى بثتها محطات تلفزة سقوط أحد الصواريخ بأرضية المطار، وذكر المجلس الانتقالي الجنوبي بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن المطار تعرض لقصف بصواريخ طويلة المدى.
وشهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.
ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.
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