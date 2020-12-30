شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية: ممثلة الصليب الأحمر من بين مصابى تفجير مطار عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إعلامية، أن ممثلة الصليب الأحمر فى اليمن من بين مصابى تفجير مطار عدن، الذى استهدف وفد الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم أرض المطار.

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن هناك أنباء عن مقتل مسؤول أمنى كبير فى انفجار مطار عدن، حيث كشف المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن، عن أن 3 صواريخ استهدفت مطار عدن بعد هبوط طائرة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.

وتظهر الصور التى بثتها محطات تلفزة سقوط أحد الصواريخ بأرضية المطار، وذكر المجلس الانتقالي الجنوبي بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن المطار تعرض لقصف بصواريخ طويلة المدى.