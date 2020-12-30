شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 170 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 113 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 362601 حالة، من بينها 2705 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 387 حالة حرجة.
كما تم تسجيل 170 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 353682 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6214 حالة ، بإضافة 10 حالات وفاة جديدة لافتة النظر إلى أنه تم إجراء 36149 فحصاً مخبرياً جديداً.
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