شكرا لقرائتكم خبر عن بعدما سمع بقصتهم.. رجل أعمال يشتري عقاراً في مزاد علني بتبوك ويرده للورثة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
في بادرة طيبة لاقت إشادة واسعة، قام رجل أعمال بشراء عقار ثم رده للورثة مرة أخرى، وذلك خلال مزاد علني قضائي أشرف عليه مركز الإسناد والتصفية بموجب قرار محكمة التنفيذ بتبوك.
وفي التفاصيل، بحسب ما أوضح رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد سمع أحد رجال الأعمال بقصة امرأتين وابن معاق من الورثة، فقرر المزايدة على العقار حتى تمكن من شرائه بسعر يقارب المليون ريال، وبعدها قام برد العقار إلى الورثة بعد أن علم بحاجتهم إلى المسكن.
وأظهر مقطع فيديو متداول ردة فعل الورثة حيث سجدوا شكراً لله، ثم قدموا شكرهم لرجل الأعمال، وسط تأثر من الموجودين بالموقف النبيل الذي قام به رجل الأعمال.
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