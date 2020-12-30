شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف عن توقعاتها لحالة الطقس خلال إجازة منتصف العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن توقعاته لملامح أجواء المملكة خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة، كما شملت توقعات المركز وجود فرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة، واستمرار درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية.

وأوضح المركز أنه يمكن متابعة أحوال الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال النظام الآلي للإنذار المبكر عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.