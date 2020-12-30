الأسد يهنئ بوتين بالعام الجديد

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء أن "الرئيس الأسد يبعث برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة العام الجديد".

وأضاف البيان أن "الرئيس الأسد توجه للرئيس بوتين، ومن خلاله إلى الشعب الروسي الصديق، بأحر التهاني القلبية، وأطيب التمنيات بأن يحمل هذا العام معه المزيد من النجاحات والتقدم لروسيا الاتحادية على الأصعدة كافة".

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وتابع البيان أن

وصباح اليوم، بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقيات تهنئة لعدد من قادة العالم، بمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد.

وبحسب بيان الكرملين، أكد الرئيس الروسي في تهنئته للرئيس السوري بشار الأسد أن: