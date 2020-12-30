إيران تشتري لقاح كورونا عن طريق أرصدة مالية في دولة عربية

وأشار موقع وزارة الطاقة الإيرانية إلى أن أردكانيان قد توصل لاتفاقات جديدة مع الجانب العراقي حول الأرصدة المالية الإيرانية في العراق.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد توصل الجانبان الإيراني والعراقي لاتفاقات حول الأرصدة المالية الإيرانية في العراق والتي سيتم من خلالها تغطية تكاليف شراء لقاح فيروس كورونا المستجد.

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وبين الوزير الإيراني أن بلاده بصدد شراء لقاح فيروس كورونا من دولة أوروبية، وأن لدى إيران أرصدة مالية جيدة في خارج البلاد منها في العراق.

وتحدث الوزير عن قيام وزارة الكهرباء العراقية والمسؤولين الحكوميين بتسديد مبلغ لافت من مستحقات شركة "توانير" الإيرانية لتوليد وتوزيع الكهرباء بالإضافة إلى الشركة الوطنية الإيرانية للغاز.

ونوه الوزير إلى وجوب إيجاد ترتيبات مالية جديدة بعد التفاوض مع المسؤولين العراقيين معبرا عن أمله بتسريع وتيرة الإفادة من أرصدة إيران في العراق بهدف شراء السلع الأساسية.

وأشار الوزير الإيراني إلى وجود اتفاقات جيدة وأن الجانبان العراقي والإيراني يحضران لإبرام اتفاق لتسريع وتيرة سحب الأرصدة بهدف شراء السلع والخدمات.