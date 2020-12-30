القاهرة- سبوتنيك. وقال العولقي عبر حسابه على "تويتر": "ما حدث يذكرنا بالتفجير الإرهابي الذي استهدف حكومة بحاح واستهدف العرض العسكري لقواتنا في أغسطس/آب 2019". © Sputnik وأكد أن "الحكومة وقيادة السلطة المحلية بخير"، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من ضباط الأمن وحراسات المطار. وشدد القيادي في المجلس الانتقالي على "أهمية التحقيق"، مؤكدا أن "اتفاق الرياض يبقى ضمان لأمن وسلام الجميع". ووجهت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام والثقافة، معمر الإرياني، اتهاما لجماعة "أنصار الله" بتنفيذ الهجوم على مطار عدن. وفي وقت سابق من اليوم، هزت ثلاثة انفجارات صالة مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة قادمة من السعودية إلى مدرج المطار، ما أسفر عن مقتل 10 وإصابة أكثر من 20 آخرين من المتواجدين قرب موقع الانفجارات، في حين جرى نقل رئيس الحكومة وأعضائها إلى قصر معاشيق الرئاسي في المدينة.

كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي: استهداف مطار عدن تم بقصف صاروخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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