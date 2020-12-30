وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بتنفيذ هجوم عدن ويؤكد: لن يثنينا الإرهاب عن القيام بواجبنا

وغرد الإرياني عبر (تويتر)، "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا عن القيام بواجبنا الوطني".

وكان مصدر محلي قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، منذ قليل، بأن انفجارا وقع داخل صالة مطار عدن تزامنا مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة، وأضاف أن "هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صالة استقبال مطار عدن".

وأكد أنه "لا توجد إصابات بين وزراء الحكومة اليمنية الجديدة جراء الانفجار الذي ضرب مطار عدن لحظة وصولهم".

ومن المقرر أن تعقد الحكومة أول اجتماع لها في عدن، لمناقشة برنامج وأولويات عملها.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وعودة رئيسها وأعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد لمباشرة مهامهم.