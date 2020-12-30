وزير خارجية الوفاق يعلق على زيارة الوفد المصري إلى طرابلس ويوجه رسالة للقاهرة

القاهرة - سبوتنيك. وقال سيالة في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء "زيارة الوفد المصري تأخرت كثيرا".

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وأضاف "كنا نود أن يكون الجانب المصري قريبا من الأطراف بحيث يقدر على التفكير ويساهم في بناء الثقة بين الطرفين".

وتابع "أدعو جميع الأطراف التي تعتقد أنه بالإمكان أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا أن تدعم الحل السلمي في ليبيا وخروج المقاتلين الأجانب".

والأحد الماضي، زار وفد مصري رفيع العاصمة الليبية طرابلس، للمرة الأولى منذ عام 2014، حيث التقى مع مسؤولين أمنيين وسياسيين.

وأتت هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، لمدينة بنغازي، ولقائه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، وبعد أيام من اجتماع مصري ليبي في القاهرة بين اللجنة الوطنية للأزمة الليبية وشخصيات من جنوب ليبيا.

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، المدعوم من تركيا.