شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: الهجوم على مطار عدن جزء من الحرب على دولتنا ولن نتراجع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك، إن الحكومة لن تتراجع وستمارس عملها رغم التحديات، مشيرًا إلى أن الهجوم الإرهابي على مطار عدن جزء من الحرب على الدولة اليمنية.
وأضاف عبد الملك - في تغريدة على موقع (تويتر) أوردتها قناة (اليمن) اليوم الأربعاء، "نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير .. العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا ولن يزيدنا إلا إصرارًا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار".
ووقعت اليوم ثلاثة انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن بعد قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن.
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، إن رئيس وأعضاء الحكومة لم يصابوا بأي أذى في انفجارات مطار عدن، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع وستمارس عملها رغم التحديات.
وأوضح بادي - في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأربعاء، أن قوات تحالف دعم الشرعية نقلت أعضاء الحكومة اليمنية وتوفر لهم الحماية اللازمة، واصفًا استهداف المطار لحظة وصول الحكومة بأنه "عمل جبان وغادر".
وتابع قائلًا: "إن جميع الوزراء كانوا في الطائرة لحظة وقوع الانفجار، باستثناء وزير الدفاع الذي لم يكن ضمن الوفد".
وكان قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الهجوم الإرهابي على مطار عدن الجبان نفذته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وأضاف الإرياني - في تغريدة على موقع (تويتر) وأوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - : "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني، ون دمائنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين .. نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".