شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: الهجوم على مطار عدن جزء من الحرب على دولتنا ولن نتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك، إن الحكومة لن تتراجع وستمارس عملها رغم التحديات، مشيرًا إلى أن الهجوم الإرهابي على مطار عدن جزء من الحرب على الدولة اليمنية.

وأضاف عبد الملك - في تغريدة على موقع (تويتر) أوردتها قناة (اليمن) اليوم الأربعاء، "نحن وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن والجميع بخير .. العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن جزء من الحرب التي تشن على الدولة اليمنية وعلى شعبنا ولن يزيدنا إلا إصرارًا على القيام بواجباتنا حتى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار". ووقعت اليوم ثلاثة انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن بعد قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن.

من جهته قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، إن رئيس وأعضاء الحكومة لم يصابوا بأي أذى في انفجارات مطار عدن، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع وستمارس عملها رغم التحديات.