رئيس وزراء تونس: نبذل مجهودات كبيرة لتوفير اللقاح ضد كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء التونسى، هشام المشيشى، إن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى أقرب وقت، مؤكدًا أن تونس متحكمة إلى حد الآن فى الوضع الوبائى المتعلق بانتشار الفيروس رغم خطورته.

وأوضح المشيشي - في تصريحات اليوم الأربعاء - أن هناك استراتيجية تعمل بها الحكومة وتهدف إلى تحديد الفئات التي ستستفيد من الدفعات الأولى من التلقيح فضلاً عن تهيئة وتجهيز مراكز التلقيح، مؤكدًا أن تونس تعاقدت مع معملين دوليين بهدف التزود بهذا اللقاح كما أنها في اتصال مستمر مع عدة معامل أخرى حول العالم .

ودعا رئيس الوزراء التونسي،المواطنين إلى ضرورة الالتزام بكامل طرق الحماية والوقاية من فيروس "كورونا" خاصة مع حلول نهاية السنة الإدارية التي يطوق فيها التونسيون إلى التجمع والاحتفال.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية،أعلنت مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و570 حالة، فيما سجلت 1598 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 134 ألفًا و802 حالة.