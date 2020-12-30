شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: عدم تصحيح البيانات وتجاوز فترة الاعتراض يوقف الدعم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، من بعض الأخطاء التي توقف الدعم عن المستفيدين.
وأوضح البرنامج بحسب قناة “الإخبارية”، أن عدم تصحيح البيانات وتجاوز فترة الاعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم يؤدي لإيقاف حسابات المستفيدين والحرمان من الدعم المستحق.
الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد بدأ تطبيق تعديل ضوابط الدعم التي تشمل الفرد المستقل وتعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد بجانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.
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