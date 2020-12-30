شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تُطلق سلسلة جديدة من أجهزة اللاب توب.. تعرّف على المزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت شركة سامسونج الكورية سلسلة اللاب توب Galaxy Book Flex 2 الجديدة، القابلة للتحويل، في ثلاثة موديلات.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الموديل الفاخر Galaxy Book Flex 2 5G يشتمل على مودم الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، فوق لوحة المفاتيح، بحيث تكون موجهة للخلف عند استعمال الجهاز الجديد في وضع الحاسوب اللوحي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للاب توب الجديد على شاشة لمسية قياس 13.3 بوصة تعمل بدقة الوضح 1080 بيكسل ومتوافقة مع قلم S Pen، ومعالج إنتل Core i7-1165G7 وبطاقة الرسوميات إنتل Iris Xe Graphics، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعة 16 غيغابايت سعة تخزين داخلية 512 غيغابايت.

ويأتي الجهاز ببطارية سعة 69.7 وات ساعة وتقنية الواي فاي 6 وتقنية البلوتوث 5.1 ومودم 5G، بالإضافة للعديد من منافذ التوصيل مثل منفذ USB 3.0 ومنفذ HDMI ومنفذ Thunderbolt 4، ويبلغ وزنه 1.26 كغم.

الجهاز الثاني

ويأتي الموديل غير المزود بمودم 5G بوزن 1.16 كغم، وتتطابق تجهيزاته التقنية مع الموديل الفاخر تقريباً، ولكن الإصدار الأساسي يشتمل على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايت، مع معالج إنتل Core i5-1130G7.

الجهاز الثالث

ويضم الموديل الأكبر، الذي يتضمن شاشة قياس 15.6 بوصة ويأتي بوزن 1.57 كجم، بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce MX450، ولم تعلن شركة سامسونج بيانات عن أسعار الأجهزة الجديدة في الأسواق العربية.