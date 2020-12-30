لجنة يابانية تحذر من انهيار محتمل في النظام الطبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر عضو في لجنة طبية بالعاصمة اليابانية طوكيو تراقب وضع تفشي كورونا من أن النظام الطبي يمكن أن ينهار نظرا إلى معدل انتشار الفيروس.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نائب رئيس جمعية طوكيو الطبية ماساتاكا إينوكوتشي قوله خلال اجتماع للجنة، الأربعاء، إن الفرص "عالية للغاية" في أن يواجه النظام الطبي انهيارا في ظل هذا المعدل.

وأشار إلى أن عدد المرضى في المستشفيات يتزايد بمعدل 123%، قال إينوكوتشي إن 4 آلاف سرير مؤمنة حاليا يمكن أن تنفد في غضون أسبوعين.

وتقول حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، إنه تم إنشاء لجنة للبحث بشأن في سلالات الفيروس الموجودة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، حيث تم تسجيل حالات إصابة بالسلالة المتحورة في العاصمة اليابانية.

وأعلنت طوكيو، الثلاثاء، تسجيل 856 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة طوكيو 57 ألفا و896 حالة.