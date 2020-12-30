شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 على الأقل وإصابة عشرات فى الهجوم على مطار عدن باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى أن 5 على الأقل قتلوا إثر الهجوم على مطار عدن باليمن، بينما أصيب العشرات، واستهدفت 3 انفجارات بقذائف هاون مطار عدن بعد قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن .

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم، أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيرًا إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى من بينهم نائب وزير النقل في عدن ومسؤول آخر محلي، فضلًا عن إصابة عدد كبير من الطواقم الإعلامية التي كانت بانتظار الطائرة.



وأكدت أن الانفجار كان ضخمًا وصاحبه إطلاق نار، مشيرًا إلى أن هناك معلومات أولية عن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم، منوهة بأن رئيس الحكومة اليمنية والوزراء لم يتعرضوا لأذى، وتم نقلهم إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار، حيث أنهم كانوا في الطائرة لحظة التفجير.



من جهتها.. أكدت مصادر أمنية يمنية سقوط جرحى جراء الانفجارات في صالة مطار عدن.. كما تم شن حملة أمنية وتفتيش في الأحياء السكنية الواقعة قرب مطار عدن وزيادة عدد نقاط التفتيش.

