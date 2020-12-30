شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات أولية: طائرة مسيرة استخدمت فى الهجوم على مطار عدن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت معلومات أولية، عن أن طائرة مسيرة استخدمت فى الهجوم على مطار عدن، لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة أرض المطار، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.
وقال شهود، إن دوى انفجارات وإطلاق نار سُمع فى مطار عدن باليمن بعد قليل من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من السعودية اليوم الأربعاء.
وذكر الشهود ووسائل إعلام سعودية أن أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا.
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