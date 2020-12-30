شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقدم 30 سيارة مدرعة لتأمين المنطقة الخضراء فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء، أنها قدمت 30 سيارة مدرعة لتأمين المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، فيما أكدت مواصلتها في دعم القوات العراقية.
وذكرت السفارة في بيان صحفي، أن "الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن العراق وبغداد، وتحقيقاً لهذا الهدف، قدّمت يوم الاثنين ثلاثين سيارة مُدرّعة للجيش العراقي، للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية (المنطقة الخضراء)".
وأضافت: "قدمت المركبات المذكورة لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته، وتأتي هذه المساهمة باعتبارها جُزء من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي-العراقي لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد".
وتابعت السفارة الأمريكية: "سنواصل العمل معا لضمانِ مستقبل مستقر وآمن للشعب العراقي".
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