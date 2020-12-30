شكرا لقرائتكم خبر عن شهود: أعضاء الحكومة اليمنية نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسى بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شهود إن دوي انفجارات وإطلاق نار سُمع في مطار عدن باليمن بعد قليل من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من السعودية اليوم الأربعاء. وذكر الشهود ووسائل إعلام سعودية أن أعضاء الحكومة، ومنهم رئيس الوزراء معين عبد الملك، نقلوا بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة. ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا.

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