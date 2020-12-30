شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «هيئة الأوقاف» بتحفيز القطاع غير الربحي لإنشاء الصناديق الوقفية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى اليوم خلال التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة.

وأكد المجلس ، على ضرورة اقتراح الهيئة العامة للأوقاف للمحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها.

كما طالب الشورى الهيئة بحصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها.

وقال المجلس إن على الهيئة العامة للأوقاف رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، ودورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.