إنفوجراف.. تعرّف على أعراض اعتلال الكلى السكري وطرق الوقاية منه

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أعراض الإصابة باعتلال الكلى السكري وطرق الوقاية منه. وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بـ”تويتر” أن الاعتلال يحدث عندما يتلف السكري أوعية دموية وخلايا أخرى في الكلى. وذكرت أن 40% من الأشخاص المصابين بالسكر يصابون بـ”الاعتلال الكلوي”، حيث تظهر عليهم أعراض مثل صعوبة التركيز، ووجود بروتين في البول. كما شملت الأعراض قلة الحاجة إلى الإنسولين أو أدوية السكري، مؤكدة أنه يمكن الوقاية من هذا المرض من خلال اتباع نمط حياة صحي، وعلاج داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

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