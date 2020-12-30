دراسة صينية: إصابات كورونا في ووهان أكبر بـ10 مرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رجحت دراسة للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن يكون عدد من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في ووهان مهد هذه الجائحة، أكبر بـ10 مرات من الحصيلة الرسمية الصينية المعلنة حتى الآن.



وكان مرض (كوفيد-19) ظهر العام الماضي في هذه المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة والواقعة في وسط الصين.

وقد فرض حجر صحي كامل عليها مدة 76 يوما اعتبارا من 23 كانون الثاني/يناير 2020.

وأظهرت فحوصات للمستضدات أجريت في نيسان/أبريل الماضي بعد ذروة الوباء، أن 4,43 % من سكان المدينة لديهم أجسام مضادة للفيروس.

ويشكل هذا الرقم نسبة إلى عدد سكان المدينة، نحو 480 ألف إصابة أي أكثر بعشر مرات تقريبا من الخمسين ألف إصابة التي أعلنتها السلطات حتى الآن.

وقال هوانغ يانتشونغ الخبير في الصحة العامة في مركز "كاونسل أون فورين ريليشنز" الأمريكي للدراسات إن الفارق قد يكون مرتبطا "بسوء تقدير الإصابات خلال الفوضى التي انتشرت نهاية كانون الثاني/يناير ومطلع شباط/فبراير 2020 عندما لم يخضع الكثير من الأشخاص لفحوصات أو أن هذه الأخيرة لم تكن موثوقة".

وووهان هي أكثر مدن الصين تضررا بالفيروس الذي أسفر عن وفاة 4634 شخصا في البلاد وفق حصيلة رسمية من بينهم نحو 4 آلاف في ووهان.

وسجلت آخر حالة وفاة في الصين في منتصف أيار/مايو الماضي.

وأظهرت الدراسة نفسها أن نسبة الإصابة بلغت 0,44 % في بقية أرجاء إقليم هوباي الذي تشكل ووهان كبرى مدنه.

وخضع الإقليم للحجر حتى نهاية آذار/مارس الماضي.

وفي 6 أقاليم أخرى في البلاد، أجريت فحوصات على 12 ألف شخص وأظهرت إصابة اثنين فقط. وقد خضع 34 ألف شخص في المجموع لفحوصات لغرض هذه الدراسة.

وتظهر هذه الأرقام أن السلطات تمكنت من حصر الوباء بشكل كبير في ووهان بعد شل الاقتصاد في كل أرجاء البلاد مدة أسابيع.