بعد الانفجار... نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر معاشيق الرئاسي

وكان مصدر محلي قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، منذ قليل، بأن انفجار وقع داخل صالة مطار عدن تزامنا مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.

وأضاف أن "هناك عدد كبير من القتلى والجرحى في صالة استقبال مطار عدن".

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وأكد أنه "لا توجد إصابات بين وزراء الحكومة اليمنية الجديدة جراء الانفجار الذي ضرب مطار عدن لحظة وصولهم".

فيما

مراسل العربية: نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 30, 2020

قناة "العربية"، أنه تم نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار.

وأفاد مصدر في مطار عدن الدولي لوكالة "سبوتنيك" بأن طائرة خاصة هبطت قبل قليل قادمة من العاصمة السعودية الرياض، وعلى متنها رئيس الحكومة د. معين عبد الملك وأعضائها بالإضافة إلى الملحق العسكري لدى دولة الإمارات اللواء شلال شائع.

وذكر المصدر أن محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ومدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي، كانا في مقدمة مستقبلي رئيس الحكومة وأعضائها، مشيراً إلى استنفار الأجهزة الأمنية وانتشارها في الطريق المؤدي من المطار إلى مقر إقامة الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة أول اجتماع لها في عدن، لمناقشة برنامج وأولويات عملها.

وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وعودة رئيسها وأعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد لمباشرة مهامهم.