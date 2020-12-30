الاتحاد الأوروبي يصدر قرارا بشأن الخيول الكويتية

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، رفع الاتحاد الأوروبي الحظر عن تصدیر الخیول الكویتیة اعتبارا من 19 دیسمبر/كانون الأول الجاري.

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وأضافت الھیئة في بیان صحفي الیوم، أن "ھذا القرار یسمح بفتح التصدیر من دولة الكویت إلى دول الاتحاد الأوروبي وكذلك دول مجلس التعاون الخلیجي".

وأوضحت أن "ھذا القرار جاء بناء على التنسیق والمحادثات بین ھیئة الزراعة والمنظمات الدولیة المتخصصة والجھود والمباحثات المستمرة مع المنظمة العالمیة للصحة الحیوانیة لرفع الحظر عن مشاركات الخیول من دولة الكویت في المسابقات الدولیة خارج البلاد خصوصا في الدول الأوروبیة كذلك السماح والتصریح بتصدیر الخیول الكویتیة".

وأشارت إلى أن "القرار جاء نتیجة قدرة دولة الكویت على السیطرة والحد من انتشار أي وباء یصیب الخیول وتقدیم الأدلة والإثباتات اللازمة على خلو الكویت من أي وباء یھدد صحة خیولھا".

كما أكدت الھیئة على أنھا "لن تدخر جھدا في تذلیل كل العقبات وتسھیل الإجراءات بما یمكن أصحاب الخیول الكویتیة من المشاركة في المسابقات الدولیة وكذلك تداولھا عالمیا".