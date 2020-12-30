سيالة ردا على إعلان حفتر "إخراج المرتزقة من ليبيا": نأمل ألا يفكر أي طرف بإشعال فتنة الحرب

وقال سيالة، إن حكومة الوفاق وحدها مسؤولة عن حماية طرابلس وكل المدن، ونأمل ألا يفكر أي طرف بإشعال فتنة الحرب.

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القاهرة - سبوتنيك. وأكد سيالة، في مؤتمر صحفي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن مسؤولية حماية العاصمة طرابلس وكل المدن الليبية تقع على عاتق حكومة الوفاق وحدها.

وتابع "لا يجب أن يفكر أي طرف بإشعال فتنة الحرب، وذلك في أعقاب إعلان قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، عزمه "إخراج المرتزقة من ليبيا وطرد الوجود التركي".

وقال سيالة، إن "حكومة الوفاق مسؤولة عن حماية مدينة طرابلس وكل المدن الليبية.. وهي مسؤولية لن تتخلى عنها".

وأضاف "نأمل ألا يفكر أي طرف من الأطراف بإشعال فتنة الحرب من جديد في ليبيا".

هذا وتنصب جهود المجتمع الدولي حالياً لتثبيت الهدنة في ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني، التي تسيطر على طرابلس وأراضي غرب البلاد، وبين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يتعاون مع مجلس النواب في الشرق. وتدعم تركيا وقطر الجيش الوطني الليبي، وتدعم مصر والإمارات الجيش الوطني الليبي. وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن هدف الجهود في ليبيا يجب، أن يكون استعادة سيادة البلاد ووحدتها.