وقال قاآني، خلال اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني، إن
"السعودية تعيش تحت وطأة الإذلال نتيجة تبعيتها وارتباطها بالولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا أن "خروج القوات الأمريكية من المنطقة بات وشيكا".
© AFP 2020 / -
وكان ممثل تبريز في مجلس الشورى الإيراني أحمد علي رضا بيكي، قد أشار إلى الجلسة العلنية للمجلس، وقال إن "العميد إسماعيل قاآني قائد قوة القدس بالحرس الثوري قدم شرحا في هذه الجلسة لآخر المستجدات في المنطقة"، مضيفا أنه "قدم كذلك تقريرا عن تشكيلات قوات المقاومة في المنطقة".
وأردف النائب علي رضا بيكي، أن "العميد قاآني قال إن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة بات وشيكا بحسب الإجراءات المدرجة على أجندة قوى المقاومة"، مشيرا إلى أن "هذه الجلسة البرلمانية كانت في الواقع إحياءً لذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني".
يأتي ذلك قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى من مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، وتحديدا في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، إثر غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد فيلق القدس الإيراني يفتح النار على السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.