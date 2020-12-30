قائد فيلق القدس الإيراني يفتح النار على السعودية

وقال قاآني، خلال اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني، إن

"السعودية تعيش تحت وطأة الإذلال نتيجة تبعيتها وارتباطها بالولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا أن "خروج القوات الأمريكية من المنطقة بات وشيكا".

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وبحث قائد فيلق القدس خلال الاجتماع آخر التطورات الإقليمية، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني التي تحل في الثالث من يناير/ كانون الثاني المقبل، مشددا على "ضرورة الانتقام" لاغتيال قاسم سليماني.

وكان ممثل تبريز في مجلس الشورى الإيراني أحمد علي رضا بيكي، قد أشار إلى الجلسة العلنية للمجلس، وقال إن "العميد إسماعيل قاآني قائد قوة القدس بالحرس الثوري قدم شرحا في هذه الجلسة لآخر المستجدات في المنطقة"، مضيفا أنه "قدم كذلك تقريرا عن تشكيلات قوات المقاومة في المنطقة".

وأردف النائب علي رضا بيكي، أن "العميد قاآني قال إن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة بات وشيكا بحسب الإجراءات المدرجة على أجندة قوى المقاومة"، مشيرا إلى أن "هذه الجلسة البرلمانية كانت في الواقع إحياءً لذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني".

يأتي ذلك قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى من مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، وتحديدا في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، إثر غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.