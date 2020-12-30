شكرا لقرائتكم خبر عن دوى انفجار فى مطار عدن الدولى لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمع دوى انفجار فى مطار عدن الدولى، لحظة وصول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

وفى وقت سابق، أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك، السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته فى الرياض، وأمر هادى الأسبوع الماضى بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 حقيبة، مناصفة بين الشمال والجنوب، يحتفظ عبد الملك بالرئاسة فيها.

ويتولى رئاسة الحكومة الجديدة، معين عبدالملك، فيما تم اختيار محمد علي المقدشي وزيرًا للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، وجرى تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية في الحكومة اليمنية الجديدة.

وجاء هذا الإجراء بالتوافق مع اتفاق الرياض المبرم قبل عام لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبناء على مخرجات الحوار الوطنى ومبادرة مجلس التعاون الخليجى.