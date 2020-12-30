فلسطين تطالب بالضغط على الاحتلال لمنع تنفيذ مخطط القطار الخفيف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولى بالضغط على دولة الاحتلال لمنع تنفيذ مخطط القطار الخفيف، وقالت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن بدء تنفيذ هذا المشروع يندرج في اطار محاولة دولة الاحتلال استغلال الايام المتبقية على وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات الاستعمارية التوسعية التي واجهت في فترات سابقة معارضة أمريكية ودولية واسعة.

وحملت الخارجية الفلسطينية دولة الاحتلال بحكومتها واذرعها المختلفة المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام والامن والاستقرار في المنطقة، واكدت أن التصعيد الحالي في عمليات التوسع الاستيطاني تحدٍ صارخ لارادة السلام الدولية واستخفاف مباشر بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها .



وشددت على أنها تواصل العمل مع الدول والاطراف الدولية كافة وفي مقدمتها المؤسسات الدولية المختصة وبالذات مجلس الأمن واليونسكو لفضح ابعاد هذا المشروع الاستعماري التهويدي، وحشد اوسع ضغط دولي ممكن على دولة الاحتلال لوقف تغولها الاستيطاني على الارض الفلسطينية المحتلة، والمطالبة ايضا بترجمة الرفض الدولي للاحتلال الى تدابير واجراءات عملية كفيلة بتنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية عامة، وبالقدس المحتلة بشكل خاص.



وكانت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، أعلنت بدء تنفيذ مرحلة جديدة من مشروع القطار الخفيف التهويدي، الذي يهدف الى ربط جميع المستوطنات المحيطة بالقدس من جميع الجهات ببعضها البعض، وربطها بالقدس وبالعمق الاسرائيلي ايضا عبر شبكة واسعة من الانفاق والجسور.