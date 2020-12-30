شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يهنئ الرئيس الجزائرى بسلامة العودة والشفاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث العاهل البحرينى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون بمناسبة عودته الى وطنه سالماً معافى بعد رحلة العلاج الناجحة فى الخارج.

وأعرب عاهل البحرين في برقيته عن خالص تهانيه للرئيس الجزائرى، متمنياً له موفور الصحة والسعادة والعافية، وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والإزدهار والرخاء.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في المجالات كافة.

