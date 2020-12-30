شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالى الإصابات بكورونا فى سلطنة عمان يصل إلى 128719 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 128719 إصابة والوفيات 1497، بينما وصل عدد المتعافين إلى 121614 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%.
وذكرت الوزارة أن عدد من استقبلتهم المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 7 ليصل إجمالي عددهم إلى 82 بينما يصل عدد من استقبلتهم غرف العناية المركزة إلى 31.
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