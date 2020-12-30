شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحدد مواعيد التطعيم ضد كورونا حسب المخزون المتبقى من الكميات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة صحة البحرين أن عملية التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19) مستمرة وفق الحملة الوطنية للتطعيم حسب المخزون المتبقي من الكميات التي وصلت لمملكة البحرين حتى الآن لحين وصول الدفعات الجديد .
وأضافت الوزارة – في بيان،اوردته وكالة أنباء البحرين/بنا/اليوم الاربعاء - أن تحديد مواعيد التطعيم للراغبين في الحصول عليه يتم حالياً ،حيث أن ما تم طلبه من تطعيمات منذ أغسطس الماضي من قبل المملكة البحرين يفوق المليون تطعيم من قبل عدة شركات حسب المتابعة المستمرة لتطورات التجارب المتعلقة باللقاحات عالميًا ووفق ما هو مخطط له ضمن الحملة الوطنية للتطعيم إذ تعتبر البحرين من أوائل الدول التي تقدمت بطلب اللقاحات من الشركات المنتجة لها.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحاصلين على التطعيم بلغ 56041 من المواطنين والمقيمين في المملكة خلال 13 يوم فقط من بدء عملية التطعيم.
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