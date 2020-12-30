شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: موسكو مهتمة بتقديم أقصى قدر من المساعدة لليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو مهتمة بتقديم أقصى قدر من المساعدة لليبيا، جاء ذلك خلال لقائه مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبي محمد سيالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنك الروسية اليوم الأربعاء.
وقال الوزير الروسي "أنتم تعلمون أن روسيا مهتمة بصدق بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة في حل جميع مشاكل بلدكم، وسنناقش الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم الليبيين، وستكون تقييماتكم للخطوات التي يجب اتخاذها أيضًا مهمة بالنسبة لنا".
وكان لافروف أكد في وقت سابق، أنه يجب تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية في ليبيا، مضيفا أن البطء في تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة يثير القلق.
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