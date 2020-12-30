الصحة : يحظر على المنشآت الصيدلانية بيع أو حيازة المكملات الغذائية في هذه الحالات

دعت وزارة الصحة الجميع إلى ضرورة معرفة أنواع المكملات الغذائية والتأكد من مصدرها، مبينة أنه يحظر على المنشآت الصيدلانية بيعها أو حيازتها في عدة حالات.

وأوضحت الوزارة أنه يحظر على المنشآت الصيدلانية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها.

كما يحظر بيع أو شراء أي مستحضر صيدلاني أو عشبي منتهي الصلاحية أو غير مسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.