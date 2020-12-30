شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من «هيئة الإعلام المرئي» بشأن مسلسل خالف ضوابط المحتوى الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الأربعاء، أنها تواصلت مع منتج مسلسل “ضحايا حلال” ومسؤولي القناة لإيقاف بث المسلسل وإزالة جميع الإعلانات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

وقالت الهيئة في بيان، إنها اطلعت على المحتوى الذي يعرضه مسلسل “ضحايا حلال” الذي يبث من خلال تطبيق “شاهد المشفر” .

وأشارت إلى أنه تبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

وأكدت تطبيق الإجراءات النظامية على المؤسسة المنتجة والقناة التي قامت ببثه عبر المنصة التابعة لها.