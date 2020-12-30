شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه الدعوة لأمير قطر للمشاركة في الدورة الـ41 لمجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بأن الأمين العام قد سلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، للمشاركة في الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بتاريخ 5 يناير 2021.

وقد استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في مكتبه في الديوان الأميري بقصر الدوحة حيث أطلع على التحضيرات الجارية لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذه المناسبة صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف قائلاً: ” تشرفت اليوم بتسليم دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله للمشاركة في الدورة الواحد والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعرضت معه مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.”

وأضاف الحجرف قائلاً: يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية العقد الخامس من مسيرته المباركة بمنجزات راسخة وتعاون كبير وتطلع مشترك للمستقبل البناء والمشرق بإذن الله لتحقيق تطلعات وطموحات المواطن الخليجي، تبدأ بالتركيز على آفاق وطموح الشباب الخليجي والعمل المشترك على استعادة النمو الاقتصادي للمنطقة بعد الجائحة الصحية وتجاوز تحدياتها واستئناف مفاوضات التجارة الحرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.”