شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف يتم حفظ وتحضير اللقاح المضاد لـ«كورونا» قبل إعطائه للمستفيدين؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر تقرير مصور نشرته قناة “العربية” من داخل مركز حفظ اللقاحات في مدينة الرياض، عملية تحضير لقاحات فيروس كورونا المستجد، قبل إعطائها للمستفيدين.

وبين التقرير وجود خط أصفر في أرضية موقع وجود اللقاحات لا يسمح بتجاوزه، حيث تقع خلفه أجهزة التبريد التي يحفظ اللقاح بداخلها في درجة حرارة تتراوح بين 80 و90 تحت الصفر.

ويقوم الكادر الطبي بعد ذلك بتجهيز الجرعات الطبية للمستحقين، لتوزع بعدها على أماكن استقبال المستفيدين لإعطاء اللقاح لهم، ويجب ألا يتجاوز وقت خروجها من الثلاجة حتى إعطائها للمستفيد 6 ساعات.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أكد أمس أنه ستصل إلى المملكة خلال الأسابيع الثلاث المقبلة كميات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.