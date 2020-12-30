شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 30 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : وصل عدد من تلقوا لقاح كورونا في مراكز التطعيم بالمملكة إلى 30 ألف شخص. ووفقاً لما ذكرته قناة العربية، فقد شهد مركز اللقاحات بالمنطقة الشرقية في يومه الثالث ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد طالبي التطعيم بلقاح كورونا . وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أعلن أنه سيتم توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع مناطق المملكة خلال 3 أسابيع. وأوضح أن الكميات التي وصلت قليلة وتتطلب تجهيزات متطورة جدا، متوقعاً وصول كميات خلال الثلاث الأسابيع القليلة المقبلة.

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