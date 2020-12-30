مكة.. القبض على مواطن تورط في سرقة محل تموينات وسلب عامل تحت تهديد السلاح (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن تورط في سرقة محل تموينات غذائية، وسلب عامل المحل تحت تهديد السلاح الأبيض.
وأوضحت شرطة مكة، أن إجراءات التحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المجرم، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.
وأضافت أن المتهم أقر بارتكاب جريمته، وتم إيقافه تمهيداً لاتخاذ باقي الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.
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