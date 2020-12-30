بريطانيا تُجيز استخدام لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" المضاد لكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طورته جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.



وذكرت السلطات الصحية البريطانية أن لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا سيقدم أولاً للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وقال وزير الصحة البريطاني، إن التطعيم بلقاح أسترازينيكا يجري على جرعتين تفصل بينهما 12 أسبوعا

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