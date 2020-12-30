إيران تحذر من القرار السعودي المرتقب الذي "لن يجلب سوى زعزعة الأمن"

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وأعرب عن "أسفه لهرولة بعض الدول إلى تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني"، معتبرا أن "التطبيع يجعل الدول المسلمة في خانة الأعداء".
وكان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توقع أن تقوم المملكة العربية السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل سواء عاجلا أم آجلا. وقال كوشنر للصحفيين، إن "تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل حتمي".
وكشف وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، في وقت سابق، أن السعودية وقطر والمغرب، من بين الدول التي من المقرر أن تقيم علاقات مع بلاده في إطار تقارب إقليمي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال كوهين إن السعودية وسلطنة عمان وقطر والمغرب والنيجر "على الأجندة"، مضيفا أن "هذه هي الدول الخمس، إذا استمرت سياسة ترامب سنتمكن من التوصل لاتفاقات إضافية".
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